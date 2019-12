I Vigili del Fuoco sono accorsi all'altezza dl Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, per un incidente avvenuto al km 62 dell'autostrada A1.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sulla A1 Milano-Bologna, per un incidente avvenuto all’altezza di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Luceverde Radio segnala, tramite Twitter, la presenza di un veicolo in fiamme e di 2 chilometri di coda tra la complanare di Piacenza e il bivio di diramazione per Fiorezuola.

🔥🔴#autostrade #veicoloinfiamme – A1 Milano Bologna Coda tra Bivio Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola >Bologna veicolo al km 62#luceverde #EmiliaRomagna — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) December 3, 2019

A1, incidente a Fiorenzuola d’Arda

Al momento la dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza di Fiorenzuola d’Arda sulla A1 è ancora in fase di accertamento. Non si conosce il numero di veicoli coinvolti né la presenza di eventuali vittime o feriti.





Sono passati solo pochi giorni da quando, a fine novembre, una persona ha perso la vita in un incidente sull’A1 Roma-Napoli, all’altezza dell’area di servizio Prenstina. Il sinistro ha visto tre veicoli coinvolti: un’auto, un tir e un pullman, tutti e tre in viaggio in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, insieme al personale sanitario per soccorrere i tre feriti.

All’inizio del mese, un’altra persona è morta in un incidente sull’A1 al chilometro 584 in direzione Napoli, tra l’allacciamento con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Poco dopo le 3 del mattino del 3 novembre, un mezzo pesante si è scontrato con un’auto che viaggiava nella stessa direzione. I tentativi di rianimazione di uno dei feriti sono stati vani.