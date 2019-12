Il bilancio del grave incidente a Pozzuoli è drammatico: a perdere la vita è stato un ragazzino di 15 anni.

Momenti di grande paura ieri sera a Pozzuoli per un gravissimo incidente stradale costato la vita a un ragazzino di soli 15 anni. Giuseppe è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei sanitari accorsi rapidamente sul posto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, all’interno di un rione popolare. La salma del giovane è stata sequestrata per l’autopsia.

Incidente a Pozzuoli

È un 15enne la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera a Pozzuoli. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzino era alla guida di una Smart For Two quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte finendo fuori strada.

L’impatto è stato violento e Giuseppe è stato sbalzato fuori dal veicolo a circa 10 metri di distanza: le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.





Disposta l’autopsia

Non è al momento chiara l’esatta dinamica dei fatti ma l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata effettuata a forte velocità. Sul luogo dello schianto sono giunti anche gli uomini della Polizia che si sono occupati dei rilievi e dovranno ora avviare le indagini. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’auto sbandare all’improvviso e poi ribaltarsi mentre procedeva ad altissima velocità. Il magistrato ha disposto l’autopsia e il cadavere è stato trasferito al centro di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli.