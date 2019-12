Incidente mortale a Campodarsego, in provincia di Padova: scontro frontale tra un'auto e un furgone. Il bilancio è di una vittima e due feriti.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale a Campodarsego, in provincia di Padova. Un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente.

Incidente mortale a Campodarsego

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13 di mercoledì 4 dicembre in via Bollane, in una zona che è stata spesso teatro di incidenti mortali. All’episodio hanno assistito diversi testimoni oculari, che hanno parlato di un impatto estremamente violento. Sono stati proprio gli automobilisti che in quel momento si trovavano sulla via a prestare i primi soccorsi e a lanciare l’allarme. Sul posto è prontamente giunto il personale sanitario del Suem 118, che ha trasferito uno dei due feriti all’ospedale di Padova in elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Per una delle persone coinvolte, invece, non c’è stato niente da fare.





Ancora sangue sulle strade della piccola comunità nel padovano, dopo l’incidente a Santa Maria di Sala in cui, lo scorso ottobre, era rimasto coinvolto un 44enne di Campodarsego.

L’uomo stava viaggiando a forte velocità quando si è scontrato con un’altra auto. Al volante c’era una donna di 69 anni, Lucia Tornabruni, morta sul colpo: stava raggiungendo il cimitero per portare i fiori sulla tomba della madre.