Gli agenti di polizia hanno sequestrato al 17enne responsabile degli spari al luna park di Genova colpi inesplosi, farmaci e una lametta.

Momenti di terrore a Genova, tra i visitatori del luna park del capoluogo ligure, per alcuni spari che hanno provocato il panico. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, un 17enne avrebbe sparato diversi colpi a salve con una pistola finta a cui era stato però rimosso il tappo rosso.

Genova, spari al luna park

È accaduto nella serata di martedì 3 dicembre, al parco divertimenti situato in piazzale Kennedy. Sul posto è intervenuto il reparto di Sicurezza Urbana della polizia locale, che ha fermato un ragazzo di 17 anni, la cui identità resta ignota. L’adolescente avrebbe esploso diversi colpi in aria e gli spari, pur essendo a salve, hanno subito provocato la fuga dei presenti, spaventati dal suono e dalla vista di quella che sembrava essere un’arma vera. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo dell’arma. Dopo il fermo, le forze dell’ordine hanno affidato il ragazzo alla madre.





Tra gli effetti personali rinvenuti dagli agenti durante la perquisizione, sono stati rinvenuti sei proiettili inesplosi e due pastiglie di un farmaco entiepilettico e ansiolitico.

I poliziotti hanno sequestrato anche una lametta artigianale, simile a quelle utilizzate dai borseggiatori per tagliare indumenti e borse dei malcapitati.

