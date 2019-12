Un auto e un tir si sono scontrati sull'autostrada Torino-Monte Bianco: un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito gravemente.

Gravissimo incidente nella mattinata di venerdì 6 dicembre sull’autostrada Torino-Monte Bianco (per Aosta): un’auto si è scontrata contro un tir ed è uscita distrutta. Da quanto si apprende lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto in direzione del capoluogo piemontese, tra gli svincoli di Scarmagno e San Giorgio Canavese.

Inoltre, le informazioni sul sinistro sono ancora pochissime e frammentarie. Da quanto riferiscono i media il ragazzo alla guida della Toyota Yaris, un 19enne, sarebbe rimasto ferito gravemente. Per lui è scattato il soccorso immediato all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia ha chiuso il tratto interessato per effettuare gli opportuni rilievi sul caso.





Torino, auto contro tir

