Auto si ribalta a Roma in zona Aurelia, cinque le macchine coinvolte nell'incidente e due i feriti in gravi condizioni.

Un conducente di 86 anni perde improvvisamente il controllo del proprio veicolo. L’auto si ribalta e colpisce altre quattro macchine in transito. È questa la dinamica dell’incidente a catena avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 5 dicembre all’altezza del civico 74 in via Casal Lumbroso a Roma. L’uomo che ha causato l’incidente era alla guida di una Lancia Y ed è rimasto ferito in modo grave. Immediato l’intervento dei soccorsi che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo della capitale.





Auto si ribalta, gravi i due feriti

Oltre all’86enne è rimasta gravemente ferita anche una donna alla guida di una Citroen C3, uno dei quattro veicoli travolti. La donna di 53 anni è stata immediatamente ricoverata in codice rosso all’Aurelia Hospital. Per il momento nessun ferito sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie del Gruppo Monteverde della Polizia locale che hanno dovuto chiudere momentaneamente il tratto stradale interessato per consentire l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Effettuati anche tutti i rilievi scientifici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tamponamento a catena avrebbe causato anche l’abbattimento della segnaletica per la fermata dell’autobus.

Solo qualche mese prima, all’inizio di ottobre 2019, un’altra automobile si era ribaltata finendo fuori strada nel quartiere Eur di Roma. L’incidente ha visto coinvolte cinque persone, che viaggiavano nella stessa macchina, tra cui un 21enne che sarebbe morto sul colpo. Gli amici, tra cui tre donne e un uomo, avrebbero riportato invece solo delle ferite lievi, oltre al profondo stato di shock causato dall’incidente.