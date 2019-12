Un camion frigo che trasportava agrumi è andato in fiamme sulla A14: il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud è stato chiuso.

Nella mattinata di venerdì 6 dicembre si è verificato un incendio sulla A14: un camion è andato in fiamme nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Secondo le prime informazioni il mezzo, adibito a frigo, trasportava agrumi ma all’altezza del chilometro 385 ha preso fuoco. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio. Tuttavia, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Inoltre, secondo quanto riferiscono i media il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud è stato chiuso. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza della strada.





Camion in fiamme sull’A14

Mattinata difficili per gli automobilisti della A14: un camion frigo che trasportava agrumi è andato in fiamme all’altezza del chilometro 385. Il tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest, in direzione di Ancona, è stato chiuso dalle ore 7 di oggi, venerdì 6 dicembre. I vigili del fuoco, inoltre, sono accorsi sul posto per domare le fiamme.

Non si conoscono ancora le cause scatenanti l’incendio, ma sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza della zona. Da quanto si apprende, inoltre, sul posto erano presenti anche i medici e i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di assistenza meccanica. Si è rivelato utile anche l’apporto dei mezzi di assistenza del presidio permanente della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Traffico in tilt

Per tutti gli automobilisti diretti ad Ancona, dopo l’uscita obbligatoria per Pescara Sud, è possibile prendere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pescara Ovest. Tuttavia, all’uscita obbligatoria per Pescara Sud sono segnalati 2 chilometri di coda a partire da Ortona. Sulla carreggiata opposta, invece, si è formato un chilometro di coda in direzione di Bari.