Un grave incidente avvenuto a Como ha visto coinvolto l'ex calciatore dell'Inter Ivan Cordoba: ha travolto un motociclista.

Brutta disavventura per l’ex calciatore dell’Inter Ivan Cordoba, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Como poco dopo le 18 di giovedì 5 dicembre 2019. Il giocatore colombiano, attualmente agente di Cristian Zapata, si è scontrato con un motociclista in via Napoleona, nei pressi di Piazzale Camerlata. Il centauro coinvolto è in gravi condizioni ma non correrebbe il pericolo di vita.

Incidente per Ivan Cordoba

Stando alle prime ricostruzioni, l’ex difensore nerazzurro avrebbe urtato con la sua Range Rover una moto con a bordo un 57enne. Ivan Cordoba, dirigente sportivo dell’Inter fino al 2014, si è subito fermato a prestargli i primi soccorsi mentre attendeva l’arrivo di un ambulanza. Una volta arrivata, i sanitari del 118 hanno in un primo momento giudicato critiche le sue condizioni a causa del violento impatto e hanno cercato di stabilizzarlo.

Poi l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è ricoverato con diversi traumi ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto trapelato, sembrerebbe che Cordoba abbia svoltato a sinistra da via Domenico Pino non vedendo il motociclista, ma tutti i dettagli sono ancora al vaglio dei vigili.





Ancora non si conoscono le generalità della vittima coinvolta nel sinistro, che, essendo avvenuto in orario di punta, ha causato diversi disagi alla viabilità. Sul luogo è sopraggiunta anche la polizia locale.