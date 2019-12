Le previsioni meteo prevedono instabilità fino a Natale per lasciare poi spazio ad un lieve miglioramento verso la fine dell'anno.

Il mese di novembre è stato caratterizzato da continue piogge e precipitazioni da record che hanno causato danni in diverse parti d’Italia. In molti però si chiedono se il mese di dicembre riserverà le stesse sorprese o se per le festività si potrà sperare in un tempo migliore. Stando alle previsioni in possesso degli esperti il prossimo week end sarà all’insegna del bel tempo, ma non è da escludere che la situazione possa nuovamente peggiorare con il passare dei giorni.

Meteo: le previsioni di dicembre

L’ultimo periodo è stato decisamente anomalo dal punto di vista meteorologico. L’Italia è rimasta a lungo nella morsa del maltempo con precipitazioni fuori norma e neve anche a bassa quota. Alluvioni e inondazioni hanno colpito prima il sud Italia e poi il nord.

Da ricordare la pericolosa ondata di maltempo che ha colpito Venezia con un piena record, seconda solo a quella del 1966. Ma come saranno le previsioni per le settimane a venire? Nelle prossime ora la pressione andrà via via aumentando garantendo così maggiore stabilità a cavallo dell’week end dell’Immacolata. Certezze e stabilità, però, non dureranno a lungo. Con il passare delle settimane arriveranno infatti vento forte e temporali con l’ingresso di correnti fredde e instabili dal Nord Europa.





Le previsioni per Natale e Capodanno

L’Italia, secondo gli esperti, potrebbe trovarsi nel bel mezzo di un ciclone di alta pressione a Sud e di insidiosi cicloni polari a nord. Fino a Natale, dunque, il tempo potrà apparire instabile. Con la fine dell’anno, però, un anticiclone potrebbe guadagnare terremo e garantire maggiore stabilità con tempo prevalentemente asciutto da nord a sud con temperature leggermente superiori alla norma stagionale.