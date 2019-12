Un senzatetto è stato trovato morto davanti alla stazione di Tortona: sul posto sono giunti il 118, i Carabinieri e la Polizia ferroviaria.

Un senzatetto di Tortona, comune in provincia di Alessandria, in Piemonte, è stato ritrovato morto davanti alla stazione. In base alle prime informazioni rivelate dal 118, accorso immediatamente sul posto dopo la segnalazione, ad uccidere l’uomo senza fissa dimora sarebbe stato il freddo. Il ritrovamente è stato effettuato nella mattina di oggi, venerdì 6 Dicembre 2019. Le temperature durante la notte, infatti, iniziano a farsi molto rigide e scendono sotto lo zero.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la polizia ferroviaria, chiamati per effettuare tutti i rilievi del caso.

Senzatetto morto a Tortona

Nelle scorse ore una tragedia simile è avvenuta anche nei pressi di Molino Dorino, alla periferia di Milano, dove un clochard è stato trovato morto, probabilmente sempre a causa delle basse temperature.

L’uomo si trovava sulla carrozzina coperto da un piumone. Considerate le condizioni del corpo, il clochard era deceduto da diverse ore.

E proprio a Milano si terrà un’iniziativa a sostegno dei senzatetto. Giovedì 12 Dicembre, alle 18:30, avrà luogo nella sede di Caritas Ambrosiana l’incontro dei partecipanti a “Il pane spezzato è più buono dell’aragosta”. Il percorso, avviato nel 2013, durante i giorni che precedono il Natale, porta i senzatetto di Milano nelle case dei suoi abitanti per condividere un pasto all’insegna della solidarietà. Seguendo una tradizione meneghina secolare, Caritas Milano ha avvicinato in sette anni ben 980 persone. La tradizione si conferma anche per quest’anno: il Natale 2019 a Milano sarà caldo e ricco di amore per il prossimo.