Paura questa notte al Sud per una scossa di terremoto a Napoli. Solo poche ore dopo i sismografi hanno registrato un sisma anche a Palermo.

Paura questa notte nel sud Italia per una scossa di terremoto verificatasi a Napoli. Stando ai dati riportati dall’Ingv, si sarebbe trattato di una scossa di lieve intensità ma poco profonda e quindi chiaramente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato rilevato dai sismografi attorno all’1.17 della notte tra giovedì e venerdì e avrebbe creato il panico tra la popolazione, costretta sempre più spesso ultimamente a sentire preoccupanti oscillazioni della terra.

Terremoti al sud: scossa a Napoli

Tanta paura questa notte a Napoli e nei comuni circostanti per una scossa di terremoto. Il sisma è stato registrato dai sismografi all’1,17 con epicentro a Napoli. Stando agli esperti, infatti, il terremoto non avrebbe avuto origine in mare ma sulla terra ferma, tra Napoli e Pozzuoli, ad una profondità di soli 2 km.

Tanta la paura tra la popolazione che è scesa in strada per paura. Le autorità locali non hanno segnalato alcun danno a persone o strutture.





Trema anche la Sicilia

Solo poche ore dopo, alle 3.20 un’altra scossa è stata avvertita questa volta in Sicilia, al largo di Palermo. La magnitudo che è stata registrata è di un grado inferiore a quella del terremoto di Napoli, 2.7. Il terremoto che ha colpito l’isola ha avuto origine ad una profondità di 10 km ma è stato ugualmente avvertito da molti cittadini. Fortunatamente, anche in questo caso le autorità non hanno segnalato alcun danno ma solo momenti di grande paura: passata l’emergenza tutti hanno fatto rientro nelle proprie case.