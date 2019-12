Auto contro un muro a Verona: la vettura pare abbia sbandato subito dopo una curva, schiantandosi contro il muro di recinzione di una ditta

Aumentano le vittime della strada nel nostro Paese. 11 incidenti in Italia solo nei primi nove mesi del 2019. 244 le vittime, tra cui 6 bambini. Ma questa strage prosegue inesorabile e drammatica. Un’auto contro un muro a Verona ha provocato la morte di altri 3 giovani.

Auto contro un muro a Verona: la dinamica

L’auto avrebbe sbandato dopo una curva, schiantandosi contro la recinzione di una ditta. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente avvenuto a Bonavigo, nel veronese, intorno alle 13.20. Per effettuare i dovuti rilievi, sono state subito chiuse al traffico le strade fra la chiesa di Madonna di Loreto e la rotonda che porta a Coriano.



Così fanno sapere i soccorritori del 118 giunti sul posto. Intanto proseguono i lavori da parte dei carabinieri di Legnago, che cercano di far luce su quanto accaduto nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019.

Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i corpi delle vittime ancora incastrati nelle lamiere.

L’impatto è stato violentissimo e per le tre persone a bordo non c’è stato niente da fare. Morte due sorelle, di 15 e 20 anni, e il fidanzato 23enne di una di loro. I giovani erano residenti a Ronco all’Adige. Da una prima ricostruzione sembra che l’auto, proveniente da Minerbe, stesse procedendo in direzione Albaredo. Una curva, forse viaggiando a velocità elevata, ha fatto finire l’auto contro il muro di recinzione di una ditta.

Le strade italiane continuano a macchiarsi di sangue. “Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi, nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime”, così ha fatto sapere Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia.

Ma avverte: “Il vero allarme è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade”.