Nella notte di venerdì, due giovani hanno perso la vita in un incidente d'auto. Sono ancora incerte le cause dello scontro.

Grave incidente d’auto quello avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019 a Siracusa. Il bilancio è drammatico: due giovani di 17 e 22 anni hanno perso la vita mentre gli altri due occupanti del veicolo sono rimasti feriti. Si indaga sulla dinamica del sinistro.

Siracusa, incidente nella notte: schianto fatale per due giovani

Nella notte di venerdì 6 dicembre è avvento un incidente sul Lungomare Elio Vittorini a Ortigia nel centro storico di Siracusa. Due giovani sono rimasti feriti, ma altri due di 17 e 22 anni purtroppo hanno perso la vita a causa di uno scontro con la loro Ford Fiesta contro un pilone che sorregge gli archi del Belvedere San Giacomo.

Le cause dello scontro sono ancora sconosciute e dovranno essere chiarite nelle prossime ore.

I quattro ragazzi avevano passato la serata a Siracusa, ma nel tragitto di ritorno a casa il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora da stabilire, schiantandosi contro il pilone in questione. I vigili del fuoco hanno subito prestato soccorso estraendo dalle lamiere solo due dei 4 ragazzi, chiamando il 118 che li ha portati all’ospedale più vicino. Purtroppo per gli altri due giovani non c’è stato niente da fare.

Gli agenti della polizia locale stanno continuando a svolgere le indagini di rito per capire cosa possa avere causato il mortale incidente. Rimangono sempre vive le piste di un possibile stato d’ebbrezza del conducente o uso di droghe illecite, ma ancora non ci sono prove certa a carico di queste ipotesi.

Nei prossimi giorni le ricerche continueranno, per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e scoprire, attraverso le testimonianze dei due giovani rimasti feriti ed attualmente in ospedale per accertamenti, cosa possa aver provocato il tragico incidente.