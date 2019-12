Un camion di una ditta di lavori è entrato all'interno della sala di Palazzo Reale a Napoli: sul web aumentano i messaggi di indignazione.

Ha generato scalpore l’immagine di un camion entrato all’interno di palazzo Reale a Napoli: il mezzo appartiene a una ditta di lavori. All’imbocco dell’ampio scalone borbonico presso l’ingresso della reggia partenopea è sbucato il muso di un mezzo pesante. Il consigliere Francesco Emilio Borrelli denuncia “una scena assurda”. Infatti, sui social scrive: “Sono rimasto sconvolto nel vedere le foto scattate da alcuni cittadini che mostrano un camion con tanto di gru mentre entra nel salone d’ingresso di Palazzo Reale”. Molti i messaggi di indignazione pubblicati sul web.





Napoli, camion a Palazzo Reale

Un camion di una ditta di lavori è entrato all’interno di Palazzo Reale a Napoli passando “prima sui gradini e poi sulla pavimentazione con i marmi storici”. La denuncia della scena arriva via social da Francesco Emilio Borrelli, che scrive: “Una scena raccapricciante”.

Il consigliere spera che “il soprintendente, Paolo Mascilli, abbia adeguate e convincenti spiegazioni” a tale riguardo. “A partire dal chiarire – prosegue ancora il consigliere dei Verdi – se siano state fatte prove di carico per sapere se l’ingresso del tir potesse o meno danneggiare la pavimentazione. Per finire alle motivazioni per le quali è stato scelto un simile modus operandi. Rischioso per un bene monumentale di valore inestimabile”.

Da quanto si apprende dal messaggio di Borrelli, queste operazioni sono volte all’allestimento di una mostra nel Palazzo. “Dalle foto – conclude infine il consigliere – non sembra essere presente il responsabile sicurezza e sembra altresì che non sia stata presa alcuna cautela per la protezione della scalinata d’ingresso. Circostanze che, mi auguro, vengano chiarite immediatamente.

In gioco c’è la tutela del nostro Palazzo Reale”.