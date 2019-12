Un'automobile è finita contro il guard rail all'uscita dell'autostrada A9 in un incidente stradale avvenuto a Como nella giornata del 7 dicembre.

Grave incidente stradale a Lomazzo, in provincia di Como, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere finito con la sua automobile contro il guard rail lungo l’uscita dell’autostrada A9. Lo schianto è avvenuto intono alle ore 13:30 di sabato 7 dicembre e ha coinvolto soltanto il veicolo del 60enne infilatosi tra il guard rail e la recinzione di protezione stradale. Pur essendo stato trasportato in gravi condizioni, l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Incidente stradale a Como

Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, attualmente ancora al vaglio da parte degli uomini delle Forze dell’Ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo alla rotonda di immissione in autostrada impattando contro il guard rail posto a lato della carreggiata.

Sul luogo dello schianto sono subito giunti i soccorritori della croce verde di Fino Mornasco e un’eliambulanza, che ha provveduto a trasportare l’uomo in codice giallo presso l’ospedale Sant’Anna di Como.

Arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento ha permesso di liberare il 60enne dalle lamiere accartocciate dell’auto.





Analogo incidente il giorno successivo

All’indomani dell’incidente del 7 dicembre, un altro schianto è avvenuto sempre presso l’uscita dell’autostrada A9 a Lomazzo. In questo caso, un’automobile è finita contro il new jersey che delimita la carreggiata poco prima dello svincolo di Lomazzo Nord. Il conducente del veicolo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano, mentre l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora nel pomeriggio dell’8 dicembre.