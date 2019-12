Due morti e un ferito è il bilancio dello schianto avvenuto nella serata di sabato 7 dicembre a Sulmona: la dinamica del sinistro è da chiarire.

Gravissimo schianto nella serata di sabato 7 dicembre sulla statale 17 all’altezza di Sulmona: un padre e un figlio hanno perso la vita sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, una Jeep e una Punto si sarebbero schiantate frontalmente intorno alle ore 20:15 vicino a Pettorano sul Gizio, al chilometro 137 della statale. Il bilancio dell’incidente è di due morti (padre e figlio) e un ferito (occupante il secondo mezzo coinvolto). Il 45enne ferito è stato accompagnato in ospedale e ha riportato diverse contusioni.





Sulmona, schianto frontale

Francesco e Antonio Sciullo sono le due vittime dello schianto avvenuto nella serata di ieri al chilometro 137 della statale 17 a Sulmona. Padre e figlio viaggiavano a bordo della loro Punto quando all’improvviso si sarebbero scontrati frontalmente con una Jeep condotta da un 45enne rimasto ferito.

L’uomo procedeva in direzione opposta, ma la dinamica del sinistro rimane ancora poco chiara. Secondo le prime ipotesi, però, potrebbe essersi trattato di un’invasione di corsia da parte della Jeep a causa di un problema al mezzo. Tuttavia, nel tragico schianto hanno perso la vita padre e figlio, originari di Pescocostanzo, a bordo della Punto. Il 45enne sulla Jeep, invece, era residente a Pettorano sul Gizio: per lui è scattato il soccorso in ospedale.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i mezzi di soccorso: in particolare, i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco e le ambulanze. Gli inquirenti, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, dovranno accertare la dinamica dell’incidente. I due mezzi coinvolti, da quanto si apprende dalle immagini sui social, sono usciti distrutti.