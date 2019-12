A Vipiteno i Krampus, demoni mascherati della tradizione di Bolzano, hanno improvvisamente iniziato a pestare il pubblico con mazze

La tradizionale festa di Bolzano si è trasformata improvvisamente in rissa: un video diventato virale sui social ha ripreso i Krampus scagliarsi sul pubblico in festa. Ancora sconosciute le cause di questo folle gesto dei demoni mascherati. Ora la Procura di Bolzano aprirà un’indagine sull’accaduto.

Vipiteno, i demoni mascherati si scagliano sulla folla

Doveva trattarsi di un normale giorno di festa, ma improvvisamente nel paese è scaturito il caos. A Vipiteno i Krampus, demoni mascherati della tradizione di Bolzano, presi dalla follia hanno incominciato a pestare con violenza il pubblico presente all’evento, rincorrendo i passanti con pesanti mazze.

La scena è stata ripresa interamente da uno smartphone, facendo diventare virale il video in poche ore. Ancora non sono certe le cause di questo gesto d’ira. Secondo quanto riporta La Voce di Bolzano, alcuni immigrati avrebbero cercato d’ infastidire i Krampus, togliendo le maschere dal loro viso, ma ancora non ci sono prove che possano confermare il fatto.

Gli organizzatori della fiera hanno smentito la ricostruzione, escludendo a priori accuse di razzismo.

“I ragazzi frustati nel video sono amici e conoscenti dei diavoli di Vipiteno”, hanno spiegato gli stessi organizzatori, cercando di escludere piste terroristiche.

Intanto, il caso è finito nelle mani dei carabinieri e della Procura di Bolzano, intenzionata ad aprire un’indagine sull’accaduto, per trovare al più presto le cause scatenanti l’improvviso scatto di follia dei demoni mascherati.