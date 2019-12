Lutto nel mondo accademico per la scomparsa della stimata studiosa Anna Bravo, morta a Torino all'età di 81 anni.

Il mondo del femminismo piange la scomparsa di Anna Bravo, morta domenica 8 dicembre nel suo appartamento di Torino. La studiosa e docente universitaria è deceduta all’età di 81 anni a causa di un arresto cardiaco. Anna Bravo è stata un’amata e stimata professoressa di storia sociale all’Università di Torino.





Morta Anna Bravo, studiosa delle donne

La studiosa e accademica Anna Bravo era nota principalmente per gli studi approfonditi sulla questione femminile e sui diritti delle donne. Durante la sua prolifica carriera ha pubblicato una serie di lavori e saggi sui movimenti femministi, politici e sociali del Novecento.

Giovane attivista del Partito comunista italiano e militante di Lotta Continua, la Bravo aveva analizzato con lucidità anche fenomeni più recenti, come per esempio quello del #metoo. Recentemente era anche entrata a far parte del comitato scientifico della Fondazione Alexander Langer e dell’Istituto per la storia della resistenza “Giorgio Agosti”.

Nel 1981 aveva anche ricevuto il Premio Nazionale Nonviolenza come riconoscimento per i suoi numerosi e approfonditi studi sul mondo femminile. Anna Bravo aveva infatti dedicato particolare attenzione all’impegno sociale profuso dalle donne nella resistenza, armata e violenta.

La morta di Anna Bravo rappresenta un duro colpo per il movimento femminista e per il mondo accademico. La scomparsa di un’intellettuale di rilievo come la Bravo pesa soprattutto in un momento storico come questo. La violenza contro le donne sta assumendo infatti sempre maggior rilievo. Solo qualche giorno fa, il 25 novembre, si sono tenute una serie di iniziative in varie città italiane organizzate proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.