Tragedia nel ravennate: l'auto è finita fuori strada e il giovane alla guida è morto sul colpo.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, dove un’auto è finita fuori strada. A bordo un giovane di 22 anni, Andrea Pasini, che è morto sul colpo. La madre non vedendolo rientrare è uscita a cercarlo e si è imbattuta nei lampeggianti dei soccorsi: ogni tentativo è stato inutile: l’impatto non gli ha lasciato scampo.

Erano circa le 3 di notte quando la madre di Andrea non ha visto rincasare il figlio e ha iniziato a preoccuparsi. Guidata da una sorta di sesto senso, la donna si è messa in macchina ed è andata alla ricerca del figlio. Le è bastato percorrere pochi metri per rendersi conto che qualcosa di brutto era accaduto. Nel buio della notte sono apparsi evidenti i lampeggianti di un’ambulanza e avvicinandosi un pò di più ha visto i soccorritori intenti a rianimare un giovane appena estratto dalle lamiere di un’auto: quel ragazzo era proprio Andrea, ormai senza vita.

I medici, infatti, dopo svariati tentativi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.





Sul posto sono accorsi anche gli altri familiari della vittima mentre nel piccolo comune la notizia non ha tardato a diffondersi. Il sindaco di Bagnara ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Andrea aveva tanti amici a Bagnara. Aveva frequentato l’istituto professionale alberghiero e proprio questi studi lo avevano portato a collaborare con il Popoli Pop Cult Festival , la festa dei popoli di Bagnara. Era un ragazzo volenteroso“. L’incidente nel quale è morto è avvenuto nei pressi di una semi curva: il veicolo ha sfondato la recinzione in ferro di un’azienda. L’impatto è stato violentissimo e l’auto si è ribaltata più volte sbalzando fuori il giovane alla guida.