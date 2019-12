Nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, Diomande Massogbe, 17enne, è scomparsa a Cremella, in provincia di Lecco.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, la 17enne Diomande Massogbe è scomparsa da Cremella, in provincia di Lecco: si sarebbe allontanata dalla casa degli zii. La giovane non avrebbe fatto ritorno all’abitazione e da quel momento la famiglia si è mobilitata per ritrovarla.

Diomande Massogbe scomparsa a Lecco

Il comunicato della prefettura di Lecco rivela che Diomande si trova senza telefono e non parla italiano. La ragazza è alta circa un metro e mezzo, con capelli scuri e una corporatura robusta. Dal momento della sua scomparsa la famiglia ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, le quali riferiscono che “chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, è pregato di segnalare direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Cremella”.

Il sostegno sui social è stato rapido e l’annuncio della prefettura è tutt’ora condiviso da quasi un centinaio di persone.

Non è comunque da escludere l’eventualità che la giovane ragazza si sia allontanata volontariamente dalla dimora e possa farvi ritorno.





I precedenti

Solo pochi mesi prima, Jasmine, una ragazza 14enne di Bergamo, sparì da casa ripresentandosi spontaneamente una settimana dopo. La risposta social e delle istituzioni fu similare al caso di Diomande Massogbe, coinvolgendo un’ampia rete tra familiari e amici. Nonostante questo, dopo essere ripresentata a casa, Jasmine non volle dare spiegazioni della sua fuga.

A lieto fine è anche la vicenda di Anna Cancarini, la 19enne scomparsa da Provaglio d’Iseo (in provincia di Brescia) a ottobre. È stata ritrovata a Milano dai Carabinieri della compagnia di Chiari.