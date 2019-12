Giovane 21enne ha perso la vita in seguito a un tragico incidente in moto tra Assago e Buccinasco.

Pomeriggio all’insegna del dramma, quello di domenica 8 dicembre, a causa di un tragico incidente in moto. Un giovane 21enne cade rovinosamente vicino ad Assago, alle porte di Milano. L’allarme è scattato dopo una telefonata, giunta al centralino del 118 domenica intorno alle 16:30. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ambulanza all’Humanitas di Rozzano, dove è morto poco dopo il suo arrivo.





Tragico incidente in moto: muore 21enne

La caduta dalla moto non ha lasciato scampo al giovane 21enne, deceduto nonostante i tempestivi soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche agli operatori del 118. Il ragazzo era infatti già in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno inoltre dovuto rianimarlo e intubarlo prima del trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Donizetti, tra Assago e Buccinasco.

Richiesto anche l’intervento della compagnia di Corsico dei Carabinieri che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto per cause ancora da accertare. Rivelata anche l’identità della giovane vittima, Simone Gallo, originario di Buccinasco. L’incidente non avrebbe coinvolto altre persone o veicoli.

Gli incidenti in moto sono ormai all’ordine del giorno nelle strade italiane. Solo una settimana prima di questa tragedia, lo scorso 1° dicembre, un altro ragazzo di 21 anni ha perso la vita in seguito a una violenta caduta dalla moto a Partinico. Il giovane, Salvatore Palazzolo, era un ex calciatore che stava raggiungendo gli amici per trascorrere la serata in loro compagnia.