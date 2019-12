Condannato a processo l'uomo di sessant'anni che avrebbe abusato della nipotina 13enne. I fatti risalirebbero a 3 anni fa.

Shock nella provincia di Frosinone, dove una ragazzina di 13 anni sarebbe stata ripetutamente violentata dallo zio sessantenne che avrebbe dovuto accudirla. Un caso che risale a 3 anni fa, balzato alla cronaca solo recentemente grazie alle confessioni della vittima.

Violenze su minore

L’uomo che avrebbe dovuto accudirla è infine diventato suo carnefice. Succede a Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove un uomo di sessant’anni avrebbe abusato ripetutamente della nipote 13enne, figlia della sorella. I fatti sarebbero accaduti proprio nella sua abitazione, dove la ragazzina era spesso ospite per via del lavoro della madre, che la vedeva frequentemente fuori casa per lavoro. La storia risale a 3 anni fa, ma ora l’uomo sarà presto processato. Si apprende dalla mamma, separata dal marito, che capitava spesso che lasciasse la figlia ai parenti, proprio perché impossibilitata ad accudirla.

Poi la notizia shock, dove il luogo che sarebbe dovuto essere una protezione per la piccola, si è trasformato in un inferno.

La ricostruzione dei fatti

Costretta nel silenzio di una vergogna non sua, la ragazzina non è riuscita a parlare della vicenda per lungo tempo. Vittima di uno zio che per anni l’aveva coccolata con regali, baci e abbracci. Ma poi, una volta soli, quelle attenzioni si sarebbero spinte oltre, fino a diventare violenze in camera da letto. Poi dopo 3 anni la confidenza, grazie alla vicinanza di un’amica di famiglia, subito corsa dalla madre a riferire i fatti. L’immediata denuncia e il puntuale loro degli investigatori, che hanno riscontrato fondamentali elementi nel racconto della giovane per incriminare l’uomo. Ora, rinviato a giudizio, dovrà difendersi dalle accuse nel corso di un processo.