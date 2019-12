L'enorme successo dei Nutella Biscuits ha provocato un riassetto dei sistemi: lo stabilimento di Balvano va verso il raddoppio della produzione.

Lo stabilimento di produzione dei Nutella Biscuits di Balvano, nel potentino, ha annunciato un raddoppio della produzione. Il successo ottenuto dai nuovi biscotti della Ferrero, infatti, sta mettendo in difficoltà i sistemi produttivi e necessita di una nuova organizzazione. I consumatori hanno accolto positivamente la novità, al punto che le confezioni risultano introvabili negli scaffali dei supermercati. Ma quale sarà la ragione del successo dei Nutella Biscuits? Per il momento ciò che è certo è che da Balvano la produzione verrà accelerata e migliorata per tenere testa a una domanda molto elevata dei consumatori.





Nutella Biscuits, raddoppio produzione

Nessuno si sarebbe aspettato un successo clamoroso: la produzione dei Nutella Biscuits nello stabilimento di Balvano va verso il raddoppio. Ad annunciare una riorganizzazione dei sistemi, infatti, sono proprio i vertici dell’azienda potentina.

Da quanto si apprende sono già pronte nuove tecnologie per lanciare il prodotto di nuovo sul mercato. Ferrero, inoltre, ha installato un secondo farcitore per potenziare il ciclo produttivo e favorire maggiore automazione.

Da tempo erano spariti dagli scaffali dei supermercati a causa di una domanda elevatissima. Le produzioni non riuscivano a tenere testa ai consumatori che innamorati del prodotto lo hanno fatto sparire in tempi rapidissimi. Soltanto nelle prime tre settimane dal lancio della novità della Ferrero, sono stati venduti 2.6 milioni di confezioni di Nutella Biscuits. Questo risultato, inoltre, rappresenta più del doppio delle vendite medie della Ferrero. I ricavi, fino ad oggi, ammontano ad almeno 8 milioni di euro. Con un ritmo tale si potrebbero raggiungere gli 80 milioni ad un anno dal lancio.

ma la produzione deve essere in grado di sostenere la domanda.