Non sono ancora chiare le cause che hanno portato una donna di 72 anni a schiantarsi contro un albero a Fiesse: sono in corso le indagini.

Incidente mortale per una donna di 72 anni di Fiesse, nel bresciano: dopo aver perso il controllo della sua auto, l’anziana si è schiantata contro un albero. Da quanto si apprende il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre sulle strade della Lombardia, vicino a Brescia. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla donna residente nel paese. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, infatti, l’anziana ha presentato ferite troppo gravi ed è deceduta. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.





Auto si schianta contro albero

Gli inquirenti stanno cercando di risalire alle possibili cause alla base dell’incidente del pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre. Secondo le primissime ricostruzioni, l’auto guidata dall’anziana, una Citroen C3, sarebbe uscita di strada all’altezza di Fiesse, nel bresciano. Erano circa le ore 12.

La donna stava percorrendo la strada provinciale 8 in direzione di Gambara ma si sarebbe scontrata con l’auto contro un albero. L’uscita di strada è avvenuta in prossimità di una curva: rimane da chiarire, quindi, la reale causa dell’incidente. L’asfalto bagnato, una sterzata improvvisa o un malore sono tra le principali ipotesi alla base dello scontro.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma le condizioni meteorologiche avverse non hanno permesso all’elisoccorso di Brescia e Parma di levarsi in volo. I medici del 118 hanno cercato in ogni modo di salvare la 72enne ma le ferite presentate si sono rivelate troppo gravi. La donna è morta poco dopo lo schianto.