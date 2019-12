Ha picchiato la moglie davanti ai figli: l'uomo è stato arrestato dai carabinieri intervenuti nella casa a tarda sera.

Gravissimo episodio di violenza a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia dove un uomo ha picchiato la moglie semplicemente perché non gradiva l’albero di Natale che le aveva allestito insieme ai figli. Proprio davanti agli occhi dei piccoli si è consumata l’aggressione, conclusasi solo con l’arrivo dei Carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Stando alle prime informazioni, il marito sarebbe stato in evidente stato di alterazione da alcool.

Picchia la moglie davanti ai figli

E’ rincasato, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, e si è diretto verso l’albero di Natale per scaraventarlo a terra. La moglie e i figli più piccoli lo avevano preparato il pomeriggio stesso, come da tradizione, ma a lui non è piaciuto. La donna, spaventata, gli ha chiesto come mai avesse compiuto tale gesto ma di tutta risposta lui ha iniziato ad insultarla e malmenarla non curante della presenza dei figli.

Attorno alle 22 i carabinieri hanno ricevuto la richiesta di intervento e si sono recati a casa della coppia. L’uomo ha assunto un atteggiamento violento anche nei confronti dei militari che, tuttavia, sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Secondo quanto ricostruito, non si tratterebbe di un episodio isolato.





Le violenze precedenti

Pare che nell’ultimo anno l’uomo si sia reso responsabile di comportamenti aggressivi culminati poi in violenze nei confronti della compagna, una donna di 40 anni. Dopo aver accertato i fatti e ricostruita la situazione familiare, anche in virtù della flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto in caserma per poi essere trasferito in carcere.