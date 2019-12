Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi scontrato contro un gatto delle nevi in una pista della Val Badia.

Uno sciatore si è schiantato contro un gatto delle nevi in Val Badia, sulla pista Gran Risa: da quanto si apprende le sue condizioni sono gravissime. L’uomo avrebbe intrapreso la famosa pista dopo la chiusura degli impianti e si sarebbe scontrato con il mezzo di sistemazione del manto nevoso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 9 novembre intorno alle ore 17. Dopo il lancio dell’allarme, sul posto sono giunti in tempi rapidi gli uomini del soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1. Dopo la stabilizzazione sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bolzano.





Sciatore contro gatto delle nevi

Erano circa le 17 quando l’uomo si è avventurato in una delle più famose tratte della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli impianti, da quanto si apprende, avevano già chiuso ma lo sciatore aveva deciso di intraprendere l’ultima discesa. Una volta acquistata velocità, però, si è scontrato contro il mezzo cingolato intento a sistemare il manto nevoso.

L’uomo, dopo lo schianto, è caduto esanime a terra. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti rapidamente i soccorsi. Dapprima lo sciatore è stato stabilizzato sul posto, ma poi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bolzano. le sue condizioni sarebbero molto gravi.

La vittima

Da quanto si apprende la vittima è un ragazzo di 27 anni residente in provincia di Belluno, in Veneto.

Inoltre, il giovane si era recato in val Badia per una sciata insieme agli amici. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Gli inquirenti stanno raccogliendo diverse testimonianze.