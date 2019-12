Ubriaco con una mannaia gira in centro: allarme a Terni

Paura a Terni per la presenza di un uomo ubriaco con una mannaia tra le mani: intervenuta la Polizia.

Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì a Terni: un uomo in evidente stato di alterazione alcolica si aggirava pericolosamente per le vie del centro tenendo tra le mani una mannaia. Numerose sono state le chiamate d’allarme da parte dei passanti preoccupati che hanno portato le forze dell’ordine ad intervenire e fermare il 38enne. L’uomo è risultato essere un cittadino di origine romena incensurato. Al momento sono ignote le intenzioni con le quali ha deciso di aggirarsi per il centro armato.

Ubriaco con una mannaia

L’allarme è scattato nella serata di lunedì attorno alle 22: i centralini della questura di Terni sono infatti contattati da un residente della zona che segnalava la presenza di un uomo che camminava barcollando con un grosso coltello in mano.

Gli agenti si sono rapidamente precipitati nel luogo segnalato e hanno individuato il sospettato. Al vedere le divise, l'uomo avrebbe provato, senza successo, a disfarsi del coltello, ma gli agenti sono riusciti a recuperare l'arma poi sequestrata.





Identificato e denunciato

Una volta fermato, il sospettato è stato identificato e denunciato per possesso di oggetto atti ad offendere. L’uomo è risultato essere incensurato ed è stato segnalato alla prefettura per ubriachezza molesta. Il 38enne è infatti risultato essere vistosamente alterato tanto da non essere in grado di spiegare il motivo per il quale si aggirava con in mano l’arma. La Polizia sta indagando per chiarire le reali intenzioni dell’uomo.