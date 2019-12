Valentina ha 19 anni e un tumore al cervello: la sorella Elena ha creato una pagina su Facebook per raccogliere fondi per l'operazione.

Valentina Pecorella è una ragazzi di 19 anni originaria di Giugliano, in Campania. Da anni è affetta da un tumore al cervello e la sua famiglia ha lanciato un appello: “Aiutateci a salvarla”. Tutto nacque quasi per caso. Valentina soffriva di forti mal di testa, vomito e nausea. Un giorno decide di sottoporsi ad alcuni controlli medici e dai risultati emerse la tragica scoperta. La 19enne era affetta da un glioblastoma multiforme di grado 4 al cervello. L’operazione alla quale verrà sottoposta la 19enne ha un costo elevato e richiede il sostegno di molte persone. Vediamo l’appello della sorella sui social.





Valentina Pecorella

Su Facebook è nata da poco la pagina “Uniamoci per Valentina” volta proprio a raccogliere i fondi per sostenere le spese per le cure del tumore al cervello. Valentina Pecorella, infatti, sta seguendo una serie di chemioterapie ma dovrà essere operata in una clinica specializzata in Germania.

L’operazione, inoltre, avrà un costo elevato al quale la famiglia ha difficoltà a far fronte. Con un gesto molto nobile, dunque, è nata la pagina a sostegno della 19enne campana: tra gli amministratori c’è anche la sorella Elena. Centomila euro è la cifra che ci si propone di raccogliere per far fronte alle spese che la clinica specializzata ha richiesto per l’intervento di Valentina.

Elena Pecorella, la sorella, ha pubblicato sui social un messaggio di aggiornamento: “Noi siamo pronte per partire…ci aspetta un lungo viaggio in auto – per raggiunrere la Germania -. In questo viaggio ci porteremo SPERANZA e FEDE che Dio ce ne dia tanta. In più sto riferendo a Valentina tutto il vostro affetto!!! Grazie ancora di cuore per tutto quello che continuate a fare.

Vi terremo aggiornati”.