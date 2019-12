Un uomo di 53 anni ha colpito la moglie alla schiena con un coltello da cucina e ha tentato il suicidio saturando la casa con il gas di una stufa.

Dramma a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio: un uomo ha accoltellato la moglie e ha tentato il suicidio con il gas nella mattinata di mercoledì 11 novembre. Secondo le prime informazioni, inoltre, la donna sarebbe stata colpita con un coltello da cucina sulla schiena. Le sue condizioni sono gravissime. Dopo aver colpito la moglie il 53enne si sarebbe rinchiuso in casa e avrebbe aperto il gas di una stufa saturando l’intero ambiente. L’arrivo dei soccorsi, però, ha permesso di scongiurare una tragedia.





Accoltella moglie, tenta il suicidio

Un uomo di 53 anni ha tentato di accoltellare la moglie forse al culmine di una lite e poi ha cercato di togliersi la vita con il gas di una stufa. Dramma in provincia di Sondrio.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, intorno alle ore 8 è scattato l’allarme grazie a un parente dell’uomo che ha sentito le grida della donna. L’intervento e l’irruzione in casa dei carabinieri in via Bernina hanno permesso di sventrare il dramma. I soccorsi del personale medico del 118, invece, si sono occupati della donna. La moglie, infatti, ha presentato diverse ferite ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Sondrio. Dopo un delicato intervento chirurgico si trova ora ricoverata nel nosocomio in prognosi riservata. Sta lottando tra la vita e la morte. Il marito, invece, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio.

Le indagini

I carabinieri di Sondrio dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo i racconti di alcuni testimoni, l’uomo stava passando un brutto periodo a causa della perdita del lavoro. Inoltre, la coppia aveva due figli che al momento dell’aggressione non si trovavano a casa. Secondo quanto ha un vicino ci casa, inoltre, la donna stava uscendo quando il marito l’ha strattonata e colpita alla schiena con un coltello da cucina. Forse avevano appena terminato una lite.