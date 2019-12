In sella alla sua bicicletta l'uomo avrebbe percorso l'autostrada utilizzando la corsia di emergenza come pista ciclabile. Il motivo è sconvolgente.

Un ciclista si è ritrovato a percorrere l’autostrada A1 all’altezza di Incisa Valdarno in direzione di Firenze, trasformando la corsia di emergenza in pista ciclabile. L’uomo, un turista americano, avrebbe spiegato di essere stato ingannato da Google Maps. Ha rischiato la vita mentre con la sua bicicletta si vedeva sfrecciare a pochi metri di distanza le auto sbalordite da una presenza inconsueta. L’impavido ciclista, infine, è stato tratto in salvo da un gruppo di dipendenti della società Autostrade.





Firenze, ciclista in autostrada

L’avventura del ciclista impavido che ha percorso l’autostrada A1 in direzione di Firenze si è verificata nel pomeriggio di martedì 10 dicembre. Secondo quanto riferiscono gli operatori Polstrada Toscana, infatti, il turista americano avrebbe utilizzato la corsia di emergenza come pista ciclabile. Attorno a lui, inoltre, auto e camion sfrecciavano a grande velocità.

Un’avventura che poteva costare cara all’uomo che in sella alla sua bicicletta si stava dirigendo verso il capoluogo toscano.

Il protagonista della vicenda è un ragazzo americano di 30 anni che, in vacanza in Toscana, avrebbe dovuto raggiungere Firenze Sud per andare in palestra. Così, affidandosi alle indicazioni del GPS sul suo smartphone, avrebbe imboccato l’autostrada all’altezza di Incisa Valdarno senza porsi alcuna domanda. Probabilmente non aveva specificato sull’applicazione di essere in bicicletta e non in auto. Imperterrito ha proseguito sulla sua strada mentre molti automobilisti segnalavano la presenza insolita di un ciclista sulla corsia d’emergenza. Il soccorso dei dipendenti di autostrade, infine, ha “salvato” il ragazzo e lo ha condotto alla sua destinazione.