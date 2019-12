Un tram della linea 4 deraglia e travolge quattro macchine, traffico in tilt in via XX Settembre a Torino

Tram della linea 4 di Torino deraglia e travolge auto. Nell’incidente in corso Regina Margherita angolo via XX Settembre, all’altezza delle Porte Palatine, in pieno centro a Torino, il mezzo della Gtt ha colpito quattro auto tra cui una dei vigili.

Deraglia il tram 4 a Torino

Mentre faceva retromarcia in via XX Settembre un tram della linea 4 ha urtato quattro auto tra cui una della polizia municipale di Torino. Nell’incidente un agente è rimasto ferito. Fortunatamente però le sue condizioni sono apparse fin da subito non gravi, rimanendo solamente lievemente contuso. L’uomo è stato portato comunque al pronto soccorso in codice verde per essere medicato.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo diretto in corso Giulio Cesare è uscito dai binari dopo aver eseguito una manovra comunicata prontamente alla centrale operativa del Gruppo torinese trasporti iniziata per evitare un autobus bloccato in corso Regina Margherita.

Il tram ha quindi effettuato una retromarcia con l’aiuto di un’auto della Gtt, uscendo però dai binari e colpendo in pieno alcune macchine e l’auto della polizia municipale arrivata per consentire la manovra.

La stessa Gtt ha fatto sapere che lo scambio, nella retromarcia, non ha funzionato in modo corretto. Il traffico è rimasto bloccato ed è stata chiusa completamente via XX Settembre.

Lo scorso 9 novembre in corso Tassoni, un tamponamento tra due tram Gtt delle linee 9 e 16 aveva provocato 11 feriti.