Elisa Tumbarello è morto a seguito di un gravissimo incidente d'auto mentre si stava recando al lavoro.

È morta all’età di 35 anni Elisa Tumbarello, vittima di un drammatico incidente d’auto avvenuto martedì lungo la statale 16, in provincia di Ravenna. La donna, come ogni mattina, si stava recando al lavoro dopo aver accompagnato la figlia a scuola, ma è rimasta incastrata nella sua auto a seguito di un grave incidente stradale a Longana, frazione di Ravenna. Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiava la donna si è schiantata frontalmente contro un’altra auto e per la 35enne non c’è stato scampo.

Incidente d’auto: morta 35enne

Elisa Tamburello è morta a seguito di un grave incidente avvenuto nella prima mattinata di martedì. La donna si trovava a bordo della sua auto e si stava recando sul posto di lavoro quando la sua vita si è tragicamente spezzata a seguito di uno schianto frontale con un altro veicolo sulla statale 16. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti mentre i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della giovane mamma e futura sposa.





Stava per sposarsi

I parenti e la famiglia della donna sono distrutti da quanto accaduto.

Proprio in queste settimane, infatti, Elisa stava programmando le nozze, che si sarebbero celebrate nei prossimi mesi. Era tutto pronto: la data era fissata a settembre e anche la location era stata scelta. La 35enne aveva scelto il suo vestito ed era felicissima: “Non vedeva l’ora – racconta la sorella -. Da tempo si stava dedicando ai preparativi“. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di parenti e conoscenti distrutti dal dolore.