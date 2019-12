Addio a Lanfranco Malaguti: il celebre chitarrista jazz è morto all'età di 70 anni, precipitando dal quarto piano dell'ospedale di Viterbo.

Addio a Lanfranco Malaguti. Il celebre chitarrista jazz, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato per la sua bravura e la sua versatilità in campo musicale, aveva 70 anni. Il musicista è precipitato dal quarto piano dell’ospedale di Belcolle a Viterbo durante la sera di lunedì 9 Dicembre 2019.

Il 70enne si trovava a Viterbo perchè sembra che avessero ricoverato il figlio. Ad un certo ha detto di voler andare in bagno; quando i parenti hanno visto che non faceva ritorno hanno chiamato i soccorsi. Hanno sfondato la porta, ma di lui non c’era traccia. Il suo corpo è stato trovato in un cortiletto interno dell’ospedale, ormai privo di vita. Malaguti è morto sul colpo. Sulle cause del decesso sono in corso indagini.

Al momento gli inquirenti valutano tutte le ipotesi, sia quella dell’incidente sia quella del suicidio. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli sul tragico avvenimento.





Lanfranco Malaguti era nato a Roma il 20 marzo 1949. Fin da bambino ha dimostrato passione e talento per la musica (e per la matematica, tanto da diventare insegnante). Nel 1984 ha inciso il primo disco, dopodiché ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive non solo in Italia, ma anche in Brasile e in Slovenia. Ha composto diverse sigle televisive per la Rai e suonato in numerosi Festival di Musica Jazz, dove moltissime persone accorrevano solo sentire il suono della sua musica. Il suo disco più celebre è ‘Something’, un album con canzoni dei Beatles rivisitate in chiave jazz.

Il mondo della musica oggi lo piange. Lanfranco Malaguti era un grandissimo artista.