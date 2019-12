Una ragazza tenta il suicidio nei bagni della scuola che frequenta perchè vittima di bullismo: la vicenda è accaduta a Sassari.

Una studentessa di un istituto superiore di Sassari, in Sardegna, ha tentato il suicidio nei bagni della scuola. Secondo le poche informazioni trapelate, la vicenda è accaduta questa mattina, mercoledì 11 Dicembre 2019. La giovane si sarebbe recata in bagno e avrebbe tentato di togliersi la vita come reazione agli atti di bullismo subìti. Tali atti però, non sarebbero avvenuti all’interno della scuola.

I dirigenti scolastici, infatti, smentiscono il verificarsi di episodi di questa natura. La ragazza potrebbe avere problemi personali tali da indurla a commettere un gesto così estremo. Fortunatamente, la ragazza è stata fermata prima che riuscisse a farsi del male ed è tornata a casa con i genitori.

Ragazza vittima di bullismo tenta suicidio

Al momento però, non è chiaro quali possono essere i motivi o i suoi presunti vessatori.

Sulla vicenda indaga la polizia, la quale si è subito recata a scuola per cercare di stabilire l’esatta dinamica degli eventi. Non si esclude che qualche compagno o insegnante possa essere interrogato per avere qualche dettaglio in più sulla vittima. Vista la situazione molto delicata, sulla vicenda resta il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Lo scorso lunedì 18 Novembre 2019, la Commissione Giustizia della Camera, aveva dato il primo ok alla legge anti-bullismo. Nei casi più gravi, è previsto anche l’allontanamento del bullo dalla famiglia qualora la sua permanenza in essa risulti controproducente. La normativa, inoltre, ha istituito un numero verde per le vittime, che sarà il 114. Nel caso in cui i bulli fossero maggiorenni, per quanto riguarda la parte penale, verranno applicate le norme dell’articolo 612 bis del codice penale, ovvero quelle relative allo stalking.