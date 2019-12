Allarme a Gavardo per la scomparsa di Sofia Mora, giovane 14enne: la famiglia si mobilita sui social. "Aiutateci a ritrovarla", l'appello.

Allarme a Gavardo per la scomparsa della giovane 14enne Sofia Mora. La ragazza sarebbe scomparsa lunedì 9 dicembre allontanandosi da casa. Segnalato anche il caso di Lisa Sartori, 16enne della quale non si hanno più notizie dal 19 novembre scorso.

Scomparsa a Gavardo

Allarme a Gavardo, in provincia di Brescia. Ricerche serrate per la giovane Sofia Mora, di 14 anni, scomparsa dallo scorso lunedì 9 dicembre, quando sarebbe allontanatasi da casa senza lasciare notizie. Dalle prime informazioni sembrerebbe si tratti di un gesto volontario. L’ultima a vedere la ragazza sarebbe stata l’amica, che nella stessa mattinata l’avrebbe accompagnata a scuola a Roè Volciano: in quel momento indossava una felpa scura e pantacollant mimetici, ma nessuna giacca per ripararsi dal freddo. “Aiutateci a ritrovarla” è il post apparso su Facebook da uno dei familiari, i quali hanno già esposto denuncia ai Carabinieri, anche se sembrerebbe che per la Mora non sia il primo episodio simile.

“In caso di avvistamento, contattate le forze dell’ordine o Elena Mora al 3403646170”, si conclude il post.

Episodi simili

L’altro grido di allarme arriva da Merano, dove la 16enne Lisa Sartori sarebbe scomparsa lo scorso 19 novembre senza lasciare notizie. Anche qui a dare l’allarme sarebbe stata la madre: secondo le prime informazioni raccolte, la giovane avrebbe dovuto prendere un bus che da Sinigo l’avrebbe accompagnata a Merano, punto in cui sarebbe dovuta salire su un treno per andare da un’amica a Silandro. Secondo Barbara Ganter, la madre, non era mai capitato prima che la giovane si allontanasse senza dare notizie di sé, e ha quindi diffuso un appello sui social per ritrovare la figlia. Al momento della scomparsa Lisa indossava un cappotto invernale nero con cintura e cappuccio e leggins neri.

Sulle tracce della giovane anche i Carabinieri, cui tentativi per ora sono risultati vani: intervenuta anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto“, che ha diffuso un appello per ritrovare la 16enne. Lisa Sartoni è alta 1 metro e 67, capelli castani con riflessi rossi e occhi castani. Si segnalano, come segni particolari, tatuaggi su gambe e braccia.