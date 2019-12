Il bimbo di due anni investito mentre attraversava la strada è gravissimo. Fermata una 22enne: "Pensavo di aver urtato un paletto".

Brutto incidente a Coccaglio, in provincia di Brescia: un’auto pirata ha investito una mamma e suo figlio sul passeggino. I due, secondo le prime informazioni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando all’improvviso la vettura li ha travolti. Dopo lo schianto il conducente si è dato alla fuga, lasciando la donna con il figlio di due anni senza soccorso. Il piccolo sarebbe grave e in pericolo di vita: all’arrivo dei soccorsi, infatti, ha presentato un trauma cranico. Sul posto sono giunte rapidamente alcune ambulanze e l’elisoccorso. Solo dopo alcune ore gli agenti hanno individuato la responsabile.

Fermato il pirata

La Polizia ha individuato il pirata della strada che ieri ha investito madre e figlio lasciandoli poi a terra in gravissime condizioni.

Stando a quanto emerso si tratta di una giovane di 22 anni.

Le prime dichiarazioni

I carabinieri di Coccaglio hanno fermato la giovane martedì sera nel negozio dove era impiegata come commessa. La giovane è rimasta scioccata nel momento in cui i militari le hanno esposto i resti contestati: lesioni gravissime e omissione di soccorso aggravata dalla fuga. Ad incastrarla le immagini di alcune telecamere e i racconti della madre, sconvolta per le gravissime condizioni in cui versa il figlioletto. “Non posso crederci. Ero convinta di aver urtato un paletto – ha detto la 22enne -. In quel momento non avevo una buona visuale a causa della brina che si era fermata sul parabrezza, peggiorata dal riflesso del sole”





Sul posto sono in corso i rilievi della Polizia locale di Coccaglio, mentre la Polizia stradale di Brescia ha demandato il caso ai carabinieri di Chiari.