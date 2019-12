Un uomo di 49 anni, Massimo Sartori è stato aggredito da due rottweiler della compagna: ha riportato delle ferite gravi alle braccia e alla testa.

Un uomo di 49 anni è stato aggredito dai rottweiler della compagnia ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate: dramma a Pozzonovo. Secondo le primissime informazioni, i due animali della donna si sarebbero accaniti sull’uomo provocandogli ferite molto gravi alle braccia e alla testa. Massimo Sartori è morto nella notte. I due cani, un maschio di due anni e una femmina di nove, erano di proprietà della compagna. L’uomo rimasto ferito è stato immediatamente soccorso dal personale medico, ma è morto poco dopo per l’entità dei morsi.





Dramma Pozzonovo: aggredito da rottweiler

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 11 dicembre. Un uomo di 49 anni, Massimo Sartori è stato aggredito da due rottweiler della compagna. Il dramma è avvenuto a Pozzonovo in provincia di Padova, in via Solco, per cause ancora in fase di accertamento.

I due cani, un maschio e una femmina rispettivamente di 2 e 9 anni, si sarebbero accaniti sul compagno della donna e lo avrebbero ferito alle braccia e alla testa. Il 49enne è stato soccorso in tempi rapidissimi, ma l’entità delle sue ferite lo ha portato al decesso nella notte. Dopo l’aggressione i due cani sono stati affidati ai veterinari e accompagnati al canile sanitario di Selvazzano Dentro.

Rimangono da chiarire le cause che hanno portato i cani ad aggredire un uomo conosciuto, in quanto compagno della proprietaria dei due animali. Gli inquirenti hanno aperto le indagini per verificate e accertare la dinamica di quanto accaduto.