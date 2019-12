Un violentissimo incendio ha avvolto un'abitazione con sei appartamenti a Denno, vicino a Trento: 17 persone sono state evacuate.

Risveglio drammatico per i residenti di Denno (Trento): un incendio scoppiato alle prime ore del mattino di giovedì 12 dicembre ha avvolto un’abitazione del centro. Da quanto si apprende il rogo è divampato intorno alle ore 5 del mattino in via dei Santi Gervasio e Protasio. Non lontano, inoltre, si trova la caserma dei Vigili del Fuoco volontari e della canonica. L’allarme è scattato alle 5:30 e i soccorsi si sono precipitati immediatamente sul posto. Almeno un centinaio di pompieri sono rimasti impegnati a domare le fiamme, mentre 17 persone sono state evacuate. Inevitabili le ripercussioni sulla vicina strada statale 73 che è stata deviata.





Incendio a Denno

Una palazzina di via dei Santi Gervasio e Protasio è andata in fiamma nelle prime ore di questa mattina, giovedì 12 dicembre. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio dei sei appartamenti a Denno, vicino a Trento.

Da quanto si apprende, però, 17 persone sono state evacuate e almeno due sono rimaste intossicate dal fumo. Queste ultime sono state accompagnate nel più vicino ospedale per essere sottoposte alle cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i Corpi dei Vigili del Fuoco di Denno, Campodenno, Ton, Mezzolombardo, Cunevo e i permanenti di Trento. Oltre 100 i pompieri in azione per domare il rogo. Sono in corso in queste ore le operazioni di bonifica della struttura.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l’incendio è scoppiato dalla facciata sud dell’edificio. Le fiamme hanno invaso dapprima una tettoia che si trovava nel piazzale limitrofo antistante la struttura. In seguito, invece, l’accumulo di materiali combustibili avrebbe alimentato il rogo che ha invaso la palazzina.