Un uomo ben vestito seguirebbe fino a casa, spaventandole, le studentesse delle medie: è caccia al maniaco seriale di Roma.

A Roma è caccia al maniaco seriale che spaventa le studentesse fuori dalle scuole medie della capitale. La ricerca riguarda diversi quartieri della città, da Talenti a Montesacro, passando per Fidene, Val Melaina e Vigne Nuove. Non c’è un gruppo di quartiere in cui non sia arrivato l’avvertimento alle famiglie.

Questo l’annucio diffuso sui social e rimbalzato poi anche su WhatsApp: “Ci sono stati diversi episodi di ragazzine importunate fino ai portoni di casa da un ragazzo giovane e ben vestito (tipo agente immobiliare), con chiari atteggiamenti di spudorata aggressione esibizionista. Abbiamo avuto anche indicazione che tale personaggio è già all’attenzione delle forze dell’ordine, abbiamo le fotografie ma non possiamo divulgarle. Vi preghiamo di accompagnare e riprendere i vostri ragazzi da scuola, grazie”.

I casi a cui fa riferimento l’annuncio, riguarderebbero le alunne delle scuole medie Renato Fucini e Cecco Angiolieri, entrambe nel quartiere di Talenti.





Maniaco seriale a Roma

L’annuncio ha inevitabilmente allarmato moltissimi genitori.

Tuttavia, quanto scritto e condiviso a ripetizione, non trova reali conferme: in alcuni commenti ai vari post c’è chi spiega di essere in possesso della foto del presunto maniaco, ma di poterla condividere in privato solo ai diretti interessati.

Questa non si tratta certo della prima volta che giungono voci di presunti maniaci fuori delle scuole, senza poi avere alcun riscontro nella realtà. Le esternazioni e le voci che vengono diffuse, fanno breccia sulle apprensioni di tante famiglie, contribuendo ad alimentare una sorta di psicosi collettiva. Il pericolo, in casi come questo, è che avvengano aggressioni verso chi è completamente estraneo ai fatti.