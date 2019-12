Il lavoro nei campi, due guerre vissute, le feste con i vicini: questi i ricordi di Anna, la signora più anziana d'Italia morta a 113 anni.

É morta a 113 anni la signora più anziana d’Italia, originaria di Brisighella dove era nata nel 1906. La donna aveva festeggiato il suo ultimo compleanno il 22 marzo 2019 alla presenza, oltre che di amici e parenti, anche del sindaco della città.

Morta la signora più anziana in Italia

Anna Benericetti dall’inizio del mese di luglio deteneva il titolo di donna più anziana della penisola, dopo la morte di Maria Giuseppa Robucci nata nel 1903. La figlia ha spiegato di averla portata all’ospedale in quanto colpita da una tosse e di averla vista spegnersi poco dopo. La donna abitava insieme a lei e al genero in un ambiente sereno, contando anche otto nipoti e quattordici pronipoti. Gli ultimi cinquant’anni li ha passati a Forlì, ma è sempre stata legata al suo luogo natale che definiva bello e con aria buona.

Una vita semplice la sua, caratterizzata dal lavoro nei campi, dall’accudimento degli animali e dalla tessitura della tela.

I ricordi che aveva della giovinezza erano incentrati sul rapporto con i vicini di casa e sulle feste in occasione della mietitura del grano. Fra le frasi che amava ripetere ce n’è una che ha sintetizzato il suo stile di vita: “Se vuoi vivere e star bene prendi il mondo come viene“. Una pillola e un aforisma che ha sempre dato come consiglio alle persone con cui parlava.

Data la sua longevità, quello di Anna era anche diventato un caso di studio all’Università di Bologna. In particolare si voleva scoprire se la lunghezza della sua vita fosse dovuta a fattori genetici, alimentari o ad un corretto stile di vita.