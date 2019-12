I mezzi Anas sono in azione per fronteggiare la prima neve arrivata in Calabria: sulla Sila accumulato oltre mezzo metro.

La Calabria si trova a fare i conti con la prima neve dell’anno arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 10 dicembre e proseguita senza sosta per tutta la giornata seguente. Nonostante i picchi e gli accumuli, la circolazione nella regione è regolare e non si registrano particolari situazioni di disagio.

Neve in Calabria

Le strade più colpite risultano essere quelle che portano verso l’altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore, Colosimi e Acri in provincia di Cosenza. A fronteggiare la situazione ci sono una decina di mezzi Anas tra cui spazzaneve, spargisale e turbine. Altrettanti operatori sono stati al lavoro durante tutta la notte e la giornata per permettere che il transito sulle strade statali avvenisse in sicurezza. In particolare quelle coinvolte sono la 107 Silana Crotonese, la 660 di Acri e la 177 Silana di Rossano.

Abbondanti le nevicate sulle montagne di Acri, Longobucco e Savelli su cui si registra oltre mezzo metro di neve.

A valle sono invece caduti fino a 10 millimetri di pioggia e nella giornata di martedì si è verificato anche un tornado. Stando alle previsioni meteo, nei giorni seguenti dovrebbe esserci una tregua, anche se si attendono nuove perturbazioni per il fine settimana, in particolare da venerdì.

Anas ha ricordato a tutti i viaggiatori l’obbligo di indossare le catene o i pneumatici invernali sulle strade che maggiormente rischiano di essere interessate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ha poi raccomandato prudenza nella guida e informato che la viabilità è controllabile in tempo reale 24 ore su 24. Ciò è possibile tramite l’App Vai su smartphone e tablet.