Le indagini sull'omicidio di Luca Sacchi continuano e vedono sempre più coinvolta la fidanzata del giovane 24enne, Anastasiya Kylemnyk.

Continua a infittirsi il giallo intorno all’omicidio di Luca Sacchi, in particolare sul ruolo giocato dalla fidanzata Anastasiya Kylemnyk. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata proprio Anastasiya, 25enne originaria dell’Ucraina, a coinvolgere il giovane 24enne nella trattativa sfociata poi in aggressione.

Luca Sacchi è stato ucciso lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa nel quartiere Appio Latino di Roma. Per il momento i presunti responsabili dell’omicidio Sacchi sarebbero Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris, componenti del gruppo di San Basilio. In carcere anche Giovanni Princi, mentre per Anastasiya Kylemnyk è previsto l’obbligo di firma.





Omicidio Luca Sacchi, il ruolo di Anastasiya

La procura di Roma avrebbe infatti raccolto una serie di elementi tali da far pensare alla dinamica di una compravendita di droga finita male. Il pubblico ministero, Nadia Plastina, ha interrogato diversi testimoni dell’omicidio avvenuto davanti al pub John Cabot e anche diversi amici della coppia.

Stando a quanto dichiarato da Domenico Munoz, e anche dai famigliari di Luca Sacchi, la relazione tra la vittima e Anastasiya stava risentendo ultimamente dell’ascendente di Princi, amico d’infanzia di Luca. Secondo gli inquirenti, Princi sarebbe proprio l’organizzatore dello scambio con il gruppo di San Basilio.

La giovane Anastasiya avrebbe così subito il fascino della figura di Princi e avrebbe deciso di coinvolgere anche Luca Sacchi nella trattativa. Dalle indagini è emerso infatti che la vittima non aveva bisogno di soldi e non faceva uso di droghe, come confermato dall’autopsia. Le posizioni degli imputati si discuteranno il prossimo 16 dicembre nell’udienza prevista nel tribunale del Riesame di Roma.