Un prete di Sassari è stato condannato per aver picchiato il fratello: la causa risiederebbe in questioni economiche irrisolte.

Prete finisce nei guai per aver preso a calci e pugni il fratello. Il parroco di Bonorva, piccolo centro in provincia di Sassari, è stato condannato a due mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, per aver picchiato un familiare con calci e pugni facendolo anche finire al pronto soccorso. La vicenda risale al 2012 e vede come protagonista Don Gavino Sanna: stando alle ricostruzioni la sua rabbia fu scatenata da futili motivi, ma dietro potrebbe esserci ben altro.

Prete condannato a Sassari

La vicenda risale a diversi anni fa e le ricostruzioni dicono che l’ira di Don Gavino sarebbe stata scatenata da un giubbotto appeso all’esterno invece che in casa. Tuttavia, stando a quanto riferito dai media locali, indietro la lite sfociata in aggressione ci sarebbe ben altro e i motivi sarebbero di natura economica.

Dopo la morte dei genitori, Don Gavino viveva infatti in un appartamento insieme ai suoi tre fratelli. Proprio questioni di eredità irrisolte sarebbero alla base dell’aggressione.





Botte contro il fratello

Il prete è accusato di aver usato violenza contro il fratello prendendolo a calci e pugni. La vittima è finita al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in pochi giorni. Nulla di grave, fortunatamente, ma l’uomo ha comunque deciso di denunciare i familiari: oltre a Don Gavino sono stati condannati anche gli altri due fratelli.