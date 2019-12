Il gip di Siena Roberta Malavasi ha respinto la richiesta del sequestro del profilo Twitter del professore universitario che ha elogiato Hitler.

Il giudice per le indagini preliminari di Siena, Roberta Malavasi, ha “assolto” Emanuele Castrucci, il professore universitario che sui social ha inneggiato ad Adolf Hitler. Il gip ha respinto la richiesta di sequestro del profilo Twitter dell’insegnante, per la mancanza degli estremi del reato di propaganda e istigazione all’odio razziale.

Professore di Siena pro-HItler: il sequestro

“Vi hanno detto che sono un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”: questo il contenuto di uno dei tweet finiti nel centro della polemica. In un altro, il professore universitario di Siena ha definito Hitler “il difensore della civiltà europea”. Giudizi che secondo il gip Malvasi non corrispondono a un reato punibile penalmente ma a una rilettura storica e apologetica del dittatore tedesco.

“Pur rispettando la decisione del gip, si dissente da questa interpretazione”, ha commentato il procuratore di Siena. La presenza della foto di Hitler “è un’ulteriore prova a sostegno” dell’accusa di “istigazione all’odio razziale”.