Ruba auto alla mamma e investe un ciclista: era senza patente

Il giovane ha rubato l'auto della mamma senza avere la patente: 21enne nei guai per lesioni stradali gravi.

Guai per un ragazzo oggi 21enne che qualche anno fa ha rubato l’auto della mamma ancora privo della patente di guida. Il giovane, insieme ad un amico, aveva deciso di approfittare dell’assenza della madre per andare a fare un giro con la vettura. L’inesperienza lo ha però portato all’interno di un parco e proprio nel tentativo di uscirne aveva travolto e investito una giovane ciclista che stava andando a prendere la sua bambina all’asilo.

Ruba auto della mamma e investe ciclista

I fatti risalgono a due anni fa: il giovane, approfittando dell’assenza della madre aveva deciso di rubare l’auto della mamma ma durante il percorso ha investito una donna. La vittima si è procurata ferite con una prognosi di un mese e dieci giorni e gli accertamenti giudiziari hanno rapidamente permesso di chiarire che il giovane, all’epoca 19enne, si era messo alla guida dell’autovettura senza però possedere la patente di guida.

La Polizia Locale ha immediatamente attivato indagini a carico del giovane per guida pericolosa, e transito in zone vietate oltre al rischio di fare davvero molto male alla vittime.





Guai per il 21enne

Dopo un primo rinvio, il processo è stato aggiornato alla prossima primavera. Stando a quanto si apprende, il giovane rischia davvero grosso a causa dell’accusa per lesioni stradali gravi. A farne le spese anche la madre del ragazzo, che all’epoca dei fatti era in vacanza ed è stata subito allertata per quanto accaduto e quindi costretta a rientrare immediatamente a casa.