Dopo aver scoperto che la madre era morta, un uomo si è ucciso gettandosi da una finestra del dodicesimo piano dell'ospedale.

Tragedia all’ospedale San Martino di Genova, dove un uomo di quarant’anni affetto da disturbi psichiatrici non ha retto la notizia della morte della madre e si è ucciso lanciandosi dal dodicesimo piano.

Scopre la morte della madre e si uccide

Il dramma familiare si è consumato nella mattinata di mercoledì 11 dicembre 2019. La donna era arrivata all’ospedale in coma intorno alle 17:00 della giornata precedente e i medici avevano subito giudicato molto critiche le sue condizioni. Era stata portata al Pronto Soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stata trovata nella sua abitazione in stato soporoso.

Dopo nemmeno un giorno i dottori hanno dovuto constatarne il decesso e comunicare la notizia al figlio, giunto verso le 9:30 del giorno dopo per avere notizia del suo stato.

Non appena le è stato riferito della morte della madre, costui non ha retto e ha perso la testa.

Si è quindi aggirato in stato confusionale per il Monoblocco di Genova, per poi recarsi in cima fino al dodicesimo piano. Giunto nella parte posteriore della struttura, ha deciso di farla finita gettandosi nel vuoto da una finestra. La zona in cui è atterrato è un’area in cui hanno accesso solo i mezzi dell’ospedale. Sul posto sono giunte tutte le autorità competenti allo scopo di effettuare i rilievi necessari e chiarire gli esatti dettagli della vicenda. Stando a quanto si apprende, l’uomo era già in cura presso una struttura specializzata per disturbi psichiatrici.

Sono giorni difficili per il San Martino. Un guasto agli apparecchi di radioterapia ha infatti costretto al trasferimento alcune persone in cura.

Ciò ha causato l’ira di pazienti e familiari che l’hanno accusato di avere poca attenzione per i malati.