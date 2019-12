Violenza sessuale e atti persecutori, queste le accuse di cui dovrà rispondere il 24enne arrestato dai poliziotti del Commissariato di Corato.

Mesi di botte e minacce per costringere la fidanzata ad avere dei rapporti sessuali. Arrestato il fidanzato stalker 24enne che per diversi mesi ha costretto a vivere in un vero e proprio incubo una giovane ragazza di 20 anni, originaria di Corato in provincia di Bari. Gli agenti del Commissariato di Corato hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa mercoledì 11 dicembre dal Tribunale di Trani, nei confronti del 24enne.





Arrestato stalker 24enne, mesi di minacce

Il ragazzo, residente a Bisceglie, dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori e violenza sessuale. Dalle indagini infatti sono emerse le ripetute minacce e molestie ai danni della 20enne, tali da causare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. La ragazza non temeva solo per se stessa ma anche per l’incolumità di tutta la sua famiglia.

Il giovane stalker 24enne, arrestato dagli agenti di polizia, avrebbe infatti minacciato di ferire anche i genitori della fidanzata.

La condotta dell’uomo avrebbe inoltre costretto la giovane 20enne a cambiare le proprie abitudini di vita e a percepire se stessa come un oggetto a disposizione del ragazzo. Il 24enne si trova al momento nel carcere di Trani e il tormento per la giovane è finalmente arrivato alla fine.

Casi come questo sono purtroppo all’ordine del giorno. Nel mese di settembre la polizia ha arrestato un altro uomo, di origini bengalesi, per aver maltrattato ripetutamente la moglie. Non solo, qualche mese prima aveva anche tentato di provocarle un aborto picchiandola violentemente con un bastone. Dopo l’ennesima violenza la donna si è decisa a denunciare il marito.