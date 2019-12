Nuova truffa ai danni di un'anziana, questa volta in provincia di Nuoro. Un finto funzionario Abbanoa ha picchiato e rapinato una signora di 82 anni

Le truffe e i raggiri contro gli anziani sono in aumento del 10-15%. Questa volta la vittima è un’anziana signora di 82 anni, insegnante in pensione. Francesca Porcu, di Macomer in provincia di Nuoro, è stata picchiata e rapinata da un finto funzionario Abbanoa.

Truffa di un finto funzionario Abbanoa

L’anziana signora è stata aggredita nella propria abitazione nel tardo pomeriggio di giovedì 12 dicembre 2019. Ha aperto la porta al suo aguzzino, credendo si trattasse davvero di un funzionario Abbanoa. L’uomo, intrufolatosi nella casa, ha rapinato l’82enne. Quando la signora Porcu ha aperto la porta della sua abitazione, lo sconosciuto l’ha aggredita strappandole persino la collana che portava al collo. Difficile riconoscere e identificare l’uomo: il finto funzionario Abbanoa, infatti, era incappucciato.

Il ladro truffatore, dopo aver scaraventato a terra l’anziana, ha subito chiesto che gli venissero consegnati i soldi.

Oltre al denaro, sembrerebbe che l’uomo abbia sottratto all’82enne anche degli oggetti di valore. L’uomo pare abbia agito in solitaria. Soddisfatto della rapina, è poi fuggito indisturbato con il suo bottino. Sfortunatamente, sembrerebbe che nessuno si sia accorto dell’accaduto e, per questo motivo, neppure i vicini di casa sono intervenuti per evitare il furto.



Ancora dolorante, la donna di 82 anni ha avuto la forza di chiedere aiuto. È caccia all’uomo: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno organizzato dei posti di blocco nel tentativo di trovare al più presto il colpevole. Per far luce su quanto accaduto e facilitare il riconoscimento del truffatore, potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I militari, infatti, stanno già vagliando la registrazione delle videocamere di alcune attività commerciali poco distanti dalla casa della signora Porcu.

Tra queste, le immagini di una gioielleria e di una banca.