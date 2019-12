Incidente sulla Pontina: una frana ha invaso la statale all'altezza di Pomezia sud-Selva dei Pini mentre un albero, cadendo, ha colpito un'auto.

Grande spavento sulla Pontina, la strada statale che collega Roma con Terracina. L’incidente è avvenuto durante il pomeriggio di oggi, venerdì 13 Dicembre 2019. Probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alcune zolle di terreno a ridosso della SS 148, all’altezza di Pomezia sud-Selva dei Pini, in direzione Latina, hanno franato finendo sulla carreggiata. Molti i disagi provocati alla disabilità da questo episodio.

Inoltre, un grosso ramo di un albero che si trovava nel punto franato si è spezzato, colpendo in pieno un’auto che transitava sulla strada. L’albero ha mandato in frantumi il parabrezza. L’automobilista a bordo della vettura si è immediatamente fermato chiamando i soccorsi, i quali sono prontamente intervenuti sul posto per prestare tutte le cure necessarie.





Incidente sulla Pontina

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i Carabinieri di Pomezia, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Inoltre, hanno regolato la circolazione, fortemente rallentata dalla frana. Oltre a loro, sono giunti anche gli uomini di Anas per poter lavorare al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Durante la serata di ieri, giovedì 12 Dicembre 2019, sempre sulla Pontina, all’altezza del chilometro 45 in direzione sud, si era verificato un altro incidente. Tre le auto coinvolte, di cui una ribaltata dopo il violento impatto. Due le persone rimaste ferite, le cui condizioni non sarebbero gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, era stata disposta l’uscita obbligatoria sulla Nettunense. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia.