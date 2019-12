Presso la Galleria Umberto di Napoli è stato allestito un albero di Natale su cui i cittadini possono appuntare i propri auguri, emozioni e speranze

Nella maggior parte delle città italiane sono stati collocati degli alberi di Natale, con l’intento di riuscire ad aggregare le persone con i valori tipici di questa festività. Ne è un chiaro esempio il tradizionale albero allestito nella Galleria Umberto di Napoli, dove numerosi cittadini hanno appuntato i propri pensieri e sentimenti con dei bigliettini.

Alberi di Natale nelle piazze italiane

Come ogni anno, presso la Galleria Umberto di Napoli, è stato allestito un albero di Natale su cui i cittadini possono appuntare i propri pensieri, auguri, emozioni e speranze. In particolare vi è un messaggio che ha letteralmente toccato la sensibilità di tutta la città, e non solo, portando a riflettere sul vero valore del Natale.

Un figlio o una figlia, infatti, ha scritto un biglietto anonimo con il quale ha espresso il proprio desiderio di rivedere la mamma sorridente.

“Vorrei che mia madre tornasse a sorridere nonostante non ci sia più papà”, si legge infatti nel toccante biglietto attaccato all’albero di Natale in piazza. Un messaggio che ricorda come a Natale non tutti sono alle prese con regali e sorrisi, ma anche, purtroppo, con la tristezza legata ai ricordi di chi non c’è più. Proprio per questo motivo, la speranza che la mamma a cui è rivolto il messaggio torni a sorridere, può essere in un certo senso ritenuta la stessa speranza di tutti coloro che si trovano ad affrontare un dolore simile.

Non mancano, poi, messaggi di chi ha deciso di scrivere un biglietto scherzoso, chiedendo ad esempio a Babbo Natale il regalo che gli aveva chiesto circa vent’anni fa.

Tra gli altri, vi sono anche messaggi di carattere sociale, con persone che invitano a non gettare le sigarette a terra, oppure chi prega per avere un lavoro. In ogni caso si tratta di messaggi carichi di significato, che mettono in evidenza il diverso modo di vivere il Natale di ognuno di noi.